Eskişehir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların doğu bölgelerinde yer yer kuvvetli olması muhtemel. Sıcaklık, gündüz 21°C, gece ise 9°C civarında seyredecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 6 Mayıs Salı günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 11°C civarında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 9°C olacak. 8 Mayıs Perşembe günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 11°C civarında seyredecek. 9 Mayıs Cuma günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 13°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamanız önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Gündüz sıcaklıkların 20°C'nin üzerinde, geceleri ise 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda yarar var. Bu şekilde, hem yağışlı günlerde hem de sıcaklık değişimlerinde daha rahat edebilirsiniz.