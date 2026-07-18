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Eskişehir’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil orta refüjdeki tabelayı devirdi

Eskişehir’de alkollü sürücünün idaresinde orta refüjdeki tabelayı deviren ve sol tekerlekleri yerinden çıkan otomobil kullanamayacak duruma geldi.

Eskişehir’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil orta refüjdeki tabelayı devirdi

Olay, bu gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. isimli kadın şahsın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje girdi. Refüjdeki tabelayı deviren otomobilin sol tekerlekleri kazanın şiddettiyle yerinden çıktı. Aracın adeta hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan araba çarpmamaya çalışırken kazayı yaptığını iddia etti. Polis ekiplerince yapılan testte 77 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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