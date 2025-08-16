HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde nedeniyle dumanlar binayı sararken, panik yaşandı. Alevler ekipler tarafından kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması yapıldı.

Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde sonucu çıkan yangında dumanların havalandırma vasıtasıyla alt katlar başta olmak üzere bütün binaya yayılmasıyla panik yaşandı.

Eskişehir de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı 1

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumanın yoğun olduğu bölgede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce‘ye ait makam aracı ise daha güvenli bir noktaya çekildi.

Eskişehir de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı 2

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Eskişehir de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı 3

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye binamızın ön kısmında bulunan mazgal içine rüzgârın etkisiyle dolmuş ağaç yaprakları ve benzeri malzemelerin üzerine yakıcı bir madde (sigara vb.) düşmesi sonucu tütme meydana gelmiştir.

Eskişehir de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı 4

Olayda yangın başlamadan kontrol altına alınmış, yalnızca kısa süreli duman oluşumu gözlenmiştir. Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur.

Eskişehir de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı 5

İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek, yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi.

Eskişehir de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı 6

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?
31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alaska'daki tarihi zirve sona erdi! Trump ve Putin'den açıklama

Alaska'daki tarihi zirve sona erdi! Trump ve Putin'den açıklama

Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi! İddialı gelinlik konuşuldu

Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi! İddialı gelinlik konuşuldu

İlginç bikini altına bir bakan bir daha baktı!

İlginç bikini altına bir bakan bir daha baktı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.