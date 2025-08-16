Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binaya yayıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde sonucu çıkan yangında dumanların havalandırma vasıtasıyla alt katlar başta olmak üzere bütün binaya yayılmasıyla panik yaşandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumanın yoğun olduğu bölgede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce‘ye ait makam aracı ise daha güvenli bir noktaya çekildi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye binamızın ön kısmında bulunan mazgal içine rüzgârın etkisiyle dolmuş ağaç yaprakları ve benzeri malzemelerin üzerine yakıcı bir madde (sigara vb.) düşmesi sonucu tütme meydana gelmiştir.

Olayda yangın başlamadan kontrol altına alınmış, yalnızca kısa süreli duman oluşumu gözlenmiştir. Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur.

İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek, yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

