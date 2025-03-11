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Eskişehir'de çalınan motosiklet aynı gün il merkezinde ele geçirildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 17:48
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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde çalınan motosiklet jandarma tarafından aynı gün içinde il merkezinde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de çalınan motosiklet aynı gün il merkezinde ele geçirildi

Beylikova ilçesinde 10 Mart 2025 tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek aynı gün Eskişehir il merkezinde yakalandı. Çalınan motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık JASAT motosiklet
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