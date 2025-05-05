HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eskişehir’de ‘Change’ araç operasyonu; 2 gözaltı

Eskişehir'de yurt dışından getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp ‘change’ olarak bilinen yöntemle değiştiren 2 şüpheli gözaltına alınırken, aynı yöntem kullanılan 9 araca el konuldu.

Eskişehir’de ‘Change’ araç operasyonu; 2 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen araçların kentte değiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. ‘Change’ olarak bilinen yöntemle otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren 2 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. İki şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak'ı kum fırtınası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Irak'ı kum fırtınası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Netanyahu duyurdu! İsrail Yemen'i vurduNetanyahu duyurdu! İsrail Yemen'i vurdu

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir organize işler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi yakalandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi yakalandı

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.