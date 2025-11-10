HABER

Eskişehir'de demir çubuklu vahşet! Katil her yerde aranıyor

Eskişehir'de Y.N. isimli bir vatandaş otomobili ile çarpıp yaraladığı, daha sonra aracından inip darp ettiği Ahmet Çalık'ın ölümüne sebep oldu. Jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre olay Çifteler ilçesi Orta köyde yaşandı. Zanlı Y.N., babasına ait otomobil ile hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Ahmet Çalık'a kasıtlı olarak çarptı. Daha sonra araçtan inen Y.N., demir çubuk ile Ahmet Çalık'ın kafasına defalarca vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Çalık, Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Babasına ait araçla olay yerinden kaçan şüphelinin kullandığı aracı Sivrihisar yakınlarında takla atmış vaziyette bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaçan Y.N.'in Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakınlarının bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Çalık, yakanları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
