Eskişehir'de esrarengiz olay: Farklı noktalarda ölü kediler bulundu! Ekipler harekete geçti

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde kentin farklı noktalarında kedilerin öldürüldüğü iddiaları üzerine yapılan paylaşımlar gündem oldu. Bazı kedilerin kasten öldürüldüğü iddia edilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Son 1 hafta içerisinde kentin farklı noktalarında kedilerin öldürüldüğü iddialarıyla yapılan sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Bahse konu paylaşımlar vatandaşlar arasında büyük tepkiye sebep olurken, ihbarlar üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri olayları incelemeye aldı. Ortaya atılan bu iddialarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KESİCİ ALETLE KARNINDAN YARALANAN VE AĞACA ASILAN KEDİ OLAYI

Eskişehir de esrarengiz olay: Farklı noktalarda ölü kediler bulundu! Ekipler harekete geçti 1

Olay, 5 Ağustos 2025 tarihinde Gökmeydan Mahallesi Ulus caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nasıl öldüğü henüz belirlenemeyen bir kedinin cansız bedeni boynundan ve ayağından iple bağlanarak ağaca asıldı. Kedinin bacak kısmında kesici aletle oluşturulduğu değerlendirilen bir yara bulunduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Cinayet Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

YAVRU KEDİNİN KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ŞÜPHESİ

Eskişehir de esrarengiz olay: Farklı noktalarda ölü kediler bulundu! Ekipler harekete geçti 2

Bir diğer üzücü olay ise Yenikent mahallesi Münir Güney sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre sakini Sabri Güler'in baktığı yavru kedi geçtiğimiz gün sabah 07.45'te apartman bahçesindeki merdivenlerin üzerinde ölü bulundu.

Kedinin üzerindeki açık yara ve üzerindeki tuhaf koku nedeniyle şüphe eden Güler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Barınak yetkilileri tarafından teslim alınan kedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

"ÖNCEKİ AKŞAM SEVDİĞİMİZ KEDİYİ ERTESİ SABAH BAHÇEDE ÖLÜ BULDUK"

Eskişehir de esrarengiz olay: Farklı noktalarda ölü kediler bulundu! Ekipler harekete geçti 3

Hukuki sürecin başlatıldığını ve olayın takipçisi olacağını kaydeden Sabri Güler, şunları söyledi:

"Daha önceki akşam hem benim hem de mahalle çocuklarının sevdiği kediyi ertesi günün sabahı bahçede ölü bulduk. Kesici, delici bir aletle ya da zehirleyici bir sıvıyla zehirlendiğini değerlendiriyoruz. Üstündeki şey su değil, zaten yağmur yağmadı. Köpek olsa karnında 2 tane delik olur, 1 tane değil. Sıvının doğalgaz kokusuna benzeyen tuhaf bir kokusu var."

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
En Çok Aranan Haberler

