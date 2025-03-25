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  4. Eskişehir'de eve giren anne korkunç manzarayla karşılaştı! Oğlunu o halde görünce telefona sarıldı

Eskişehir'de eve giren anne korkunç manzarayla karşılaştı! Oğlunu o halde görünce telefona sarıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 13:12
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Eskişehir'de Yusuf Uzun annesi tarafından evde ölü bulundu. Uzun'un cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'de eve giren anne korkunç manzarayla karşılaştı! Oğlunu o halde görünce telefona sarıldı

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Uluçumlar Sokak'ta ailesiyle birlikte oturan Yusuf Uzun, sabah saatlerinde annesi tarafından evde hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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MORGA KALDIRILDI

Kontrolde Yusuf Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun'un cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Uzun'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir morg
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