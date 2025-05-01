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Eskişehir'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Eskişehir, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Eskişehir'de bugün hava bulutlu ve yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Eskişehir'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Eskişehir'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu yağmur geçişleriyle birlikte bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8°C ile 18°C arasında değişecek. Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C olacak. Cumartesi kısmen güneşli hava koşulları öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklık ise 20°C'ye ulaşacak.

Hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 8°C ile 20°C arasında değişmesinden dolayı, kat kat giyinmek önemlidir. Böylece gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için, bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edilebilir.

Yağmurlu günlerde yolda yürürken kayma riski bulunur. Bu nedenle dikkatli olunması önemlidir. Sürücüler için yol koşulları bozulabilir. Hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin artırılması güvenlik açısından gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, sağlığı korur. Ayrıca günlük aktiviteleri daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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