Eskişehir’de hayvan ticareti suçlamaları ve tutuklamalar

Eskişehir'de hayvan ticareti yapan şüphelilerin büyük bir kısmı tutuklandı. Faizle borçlandırdıkları ve tehditte bulundukları bildiriliyor.

Eskişehir’de hayvan ticareti adı altında vatandaşları borçlandıran 10 şüpheli yakalandı.

Bu şüphelilerin faizle borçlandıkları belirtildi. Ayrıca, senetlerini iade etmedikleri de bildiriliyor.

Baskı ve tehdit ile senet imzalattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamındaki çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı.

Tefecilik ve senet yağması soruşturması yürütülmekte. Şüpheliler çok sayıda dijital materyal ve belge ile yakalandı.

Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Eskişehir
