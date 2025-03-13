HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Eskişehir’de hayvan yetiştiricilerine 113 milyon TL destek

Eskişehir’de hayvan yetiştiricilerine 113 milyon TL destek

13.03.2025 16:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşık 6 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ödenecek buzağı, malak ve kuzu/oğlak birinci dönem destek miktarını toplam 113 milyon TL olarak açıkladı.

Eskişehir’de hayvan yetiştiricilerine 113 milyon TL destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir genelinde kuzu/oğlak desteklemesi kapsamında 2 bin 422 yetiştiriciye toplam 82 milyon 105 bin 600 TL, buzağı desteği kapsamında 3 bin 558 yetiştiriciye 18 bin 047 baş buzağı için toplam 31 milyon 145 bin 183 TL, malak desteği kapsamında ise 37 yetiştiriciye 136 baş malak için 237 bin 300 TL olmak üzere toplamda 113 milyon 488 bin 83 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak.

Kuzu/oğlak yetiştiriciliğinde Sivrihisar, buzağı yetiştiriciliğinde Tepebaşı ilk sırada
2024 yılı kuzu/oğlak desteklemelerinde Sivrihisar ilçesi 746 yetiştirici 119 bin 981 baş kuzu/oğlak ve 31 milyon 295 bin 220 TL ile ilk sırada yer alırken, Çifteler ilçesi 359 yetiştirici 65 bin 221 baş kuzu/oğlak ve 17 milyon 388 bin 760 TL ile ikinci sırada yer alıyor. 2024 yılı buzağı desteklemesinde ise Tepebaşı İlçesi 574 yetiştirici, 3 bin 452 baş buzağı ve 5 milyon 576 bin 700 TL ile ilk sırada yer alırken, Odunpazarı ilçesi 423 yetiştirici, 2 bin 633 baş buzağı ve 5 milyon 448 bin 800 TL ile ikinci sırada yer alıyor. 2024 yılı malak desteklemesinde ise 18 yetiştirici, 41 baş malak ve 85 bin 200 TL ile İnönü ilk sırada yer alırken; Alpu ilçesi 5 yetiştirici, 45 baş malak ve 60 bin 200 TL ile ikinci sırada yer alıyor.

ÖDEMELERİN NİSAN AYI İÇİNDE YAPILMASI BEKLENİYOR

Ayrıca Bakanlık tarafından, 2024 yılı desteklemelerinde önceki yıllara göre yeni bir destekleme modeli uygulamakta olup özellikle kadın ve 41 yaş altı genç yetiştiriciler ile aile işletmeleri (20 baş ve altı sayıda sığıra sahip işletmeler ile 100 baş ve altı sayıdaki anaç koyuna sahip işletmeler) ve hastalıktan ari sığırcılık işletmelerine yüksek miktarda destekleme veriyor. İcmalleri hazırlanan ve Bakanlığa gönderilen kuzu/oğlak ve buzağı desteklemelerinin tutarlarının çiftçilere ödemesinin 2025 yılı Nisan ayı içinde yapılması bekleniyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yalova'da İDO'ya ait feribot kaza yaptıYalova'da İDO'ya ait feribot kaza yaptı
Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! "Aleyna Öldürüyorlar beni diye bağırıyordu"Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! "Aleyna Öldürüyorlar beni diye bağırıyordu"
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.