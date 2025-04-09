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Eskişehir'de kamyon tramvaya çarptı! Ekipler sevk edildi

Eskişehir'de bir kamyonun tramvaya çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle aksayan seferler ESTRAM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından normale döndü.

Eskişehir'de kamyon tramvaya çarptı! Ekipler sevk edildi

Olay, akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan itfaiye durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. idaresindeki Odunpazarı Belediyesi pazar temizlik kamyonu, vatman M.S.Ü.'nün idaresindeki OGÜ-Çankaya ring hattında sefer yapan 34 numaralı tramvayın tekerlek çamurluğuna çarptı.

Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu. Kazanın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve ESTRAM ekipleri sevk edildi. ESTRAM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından tramvay seferler normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tramvay
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