Eskişehir'de korkutan tramvay kazası! Belediyenin temizlik aracı ile çarpıştı: Devreye acil durum otobüsleri girdi

OGÜ-Çankaya ring hattı seferini yapan vatman M.S.Ü. kontrolündeki tramvay, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde manevra yapan İ.D. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait 26 AEL 516 plakalı temizlik aracıyla çarpıştı.

Kazada tramvayda hasar meydana gelirken hat üzerindeki işletim durdu. Tramvaydaki yolcular ise devreye alınan acil durum otobüsleri ile yolculuklarına devam etti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) ekiplerinin tramvay yolundaki çalışmalarının ardından yaklaşık 45 dakika aksayan seferler normale döndü.

(AA)