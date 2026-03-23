Eskişehir’de oto hırsızları polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, 22-23 Mart 2026 tarihlerinde Tepebaşı ilçesinde 2 farklı oto hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Takibe alınan çalıntı araç, çevre yolu üzerinde Ankara istikameti yönüne seyrederken durduruldu. Araç içerisindeki 3 şüpheli yakalanırken, muhafaza altına alınan araçlar sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum