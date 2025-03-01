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Eskişehir'de panik yaratan kaza! Motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 11:15
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Eskişehir'de çarpıştığı otomobilin altına giren ve yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de panik yaratan kaza! Motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arabacılar Bulvarı’ndan ilerleyen 34 FIY 649 plakalı motosiklet sürücüsü H.Ç., Yamantürk Sokak’tan gelen U.S. idaresindeki 26 ST 171 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu motosiklet otomobilin altına girdi.

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MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü H.Ç., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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