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Eskişehir’de sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 15:21
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Eskişehir’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağmur ve dolu, öğleden sonra kenti etkisi altına aldı.

Eskişehir’de sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün bu sabah yayımladığı uyarı bülteninde Eskişehir’de kuvvetli sağanak yağmur ve dolu yağışı beklendiği bildirilmişti. Öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı kısa süreli de olsa kenti etkisi altına alırken, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbirsiz bir şekilde dışarıda bulunan vatandaşlar doludan ve yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı. Dolu sonrasında yollar kısmen beyaza bürünürken, sağanak yağmurun etkisiyle kent merkezinde küçük su birikintileri oluştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Eskişehir
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