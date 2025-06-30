HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de suya düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde suya düşen otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de suya düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Sakarya Nehri'nin kaynağı olan Sakaryabaşı'na, bir otomobilin kaza sonucu düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suya düşen otomobildeki 1 kişi kendi imkanıyla, Hasan Ebu Talha K. ve Ali Ekber Z. ise AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Suda başka kişi veya kişilerin bulunma ihtimali üzerine AFAD ekibince su yüzeyi ve kıyı şeridinde detaylı arama çalışmaları yapıldı. Çalışmada, suda başka birinin olmadığı belirlendi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 40 yılda bir ilk! İtalya'da 4.6 büyüklüğünde depremSon 40 yılda bir ilk! İtalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Kağızman'ı dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördüKağızman'ı dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Sır ölümde yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Sır ölümde yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.