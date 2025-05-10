HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eskişehir’de tefeci operasyonu

Eskieşhir'de jandarma ekiplerince, baskı ve şiddet yolyula vatandaşlara zorla senet imzalattığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 4 milyon 700 TL değerinde 2 adet çek, 480 bin TL değerinde 1 adet ödeme protokolü ve 18 adet ödeme dekontu ele geçirildi.

Eskişehir’de tefeci operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın haksız kazanç elde etmek için baskı ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı yönünde duyum alındı. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüpheli şahısların ikamet adresleri tespit edilip arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda; mağdurlara ait isme yazılmış 4 milyon 700 TL değerinde 2 adet çek, 480 bin TL değerinde 1 adet ödeme protokolü ve 18 adet ödeme dekontu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ruhsatsız tabanca satmaya çalışırken yakalandıRuhsatsız tabanca satmaya çalışırken yakalandı
Ayvalık’ta 13’ü çocuk 43 düzensiz göçmen ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşı yakalandıAyvalık’ta 13’ü çocuk 43 düzensiz göçmen ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu!

MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu!

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.