Eskişehir'de Türk Yıldızları gökyüzüne imza attı

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11.'si düzenlenen SHG Airshow, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla sunduğu gösteriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin kapanışını ise Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları ise nefes kesen gösterisiyle yaptı. İzleyiciler Türk Yldızları'nın üzerinden gözlerini adeta ayırmadı. Vatandaşlar sık sık gökyüzündeki eşsiz şovu fotoğraflama şansı yakaladı.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ: "ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Gösterisinin ardından duygularını paylaşan akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener şunları söyledi:

"Sivrihisar Hava Gösterileri'nin bu sene hep birlikte 11. yılını kutluyoruz. Türk havacılık tarihinin gökyüzünde buluştuğu anlara şahit oluyoruz. Aynı zamanda II. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren birçok hava aracı bizimle. Gökyüzünde onlarla beraber ben de gösteri programında yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Uçağım 'Yeni Menekşe' ile beraber bugün de gökyüzündeydim; yarın yine gösteri programımız devam edecek. Gözlerim şu an biraz yanıyor. Öncelikle Türk havacılık tarihini gökyüzünde hepimiz canlı canlı yaşadık. Vecihi XIV replikası ve Nu.D.36 replikasının beraber uçması beni çok etkiledi. Gökyüzünde inanılmaz bir kol uçuşuna şahit olduk.

Milli gururumuz, gökyüzünün yıldızları olan Türk Yıldızlarımız da bizimle beraberlerdi. Kapanışı onlar yaptılar. Bugün imza çadırında yaklaşık bir saat kadar kaldım. Bu durum benim için çok büyük bir alışveriş oluyor. Özellikle küçük çocuklarımızın yüzlerindeki ve gözlerindeki heyecan benim için çok değerli. Esasında karşılıklı bir ilham söz konusu. 11 yıldır geldiklerini dile getirdiler. 2015 yılından bu yana bizi bu şekilde takip etmeleri ve göz bebeğimiz olan Sivrihisar Hava Gösterileri'ni bizimle beraber büyütmeleri bizim için çok büyük bir gurur. Sivrihisar Hava Gösterileri'ni hep beraber büyütüyoruz, çok teşekkür ederim."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır