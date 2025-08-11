HABER

Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinin önünde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinin önünde ölü bulundu.

Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinin önünde ölü bulundu

Şarkiye Mahallesi Zarfçılar Sokak'ta iki katlı evin zemin katında tek başına yaşayan Şükrü Akkaya'nın (56) sabah saatlerinde evinin önünde hareketsiz yattığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

Eskişehir
