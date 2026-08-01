Eskişehir Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklıklar 16 ile 17 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar yaz ayları için tipik. Rahat bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava genel olarak güneşli. 2 Ağustos Pazar günü, bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 31 derece civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı. 4 Ağustos Salı ise hava tekrar güneşli. Sıcaklıklar 32 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su içmek de gerekiyor. 3 Ağustos'taki olası yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Yanınıza şemsiye almakta fayda var. Genel olarak, önümüzdeki günlerde hava keyifli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman iyi.