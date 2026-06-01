Eskişehir Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran Pazartesi 2026. Eskişehir'de hava durumu genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 7 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Yağış ihtimali düşük. Hava genellikle serin ve az yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde, 2 Haziran Salı günü Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 25 ile 28 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12 ile 14 derece civarında seyredecek. 3 Haziran Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26 ile 30 derece arasında artacak. Gece sıcaklıkları ise 15 ile 16 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için bu yöntem etkili olur.