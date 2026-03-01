Eskişehir Hava Durumu! 01 Mart Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava yine açık kalmaya devam edecek. Bu nedenle, gün boyunca rahatça dışarı çıkabilirsiniz. Ancak, akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman seyredecek. Pazartesi günü, 2 Mart 2026, gündüz sıcaklıkları 12 derece civarına ulaşacak. Hava o gün açık olacak. Salı günü, 3 Mart 2026, sıcaklıklar yine 12 derece civarında kalacak. Ancak, hava bulutlu olacak. Çarşamba günü, 4 Mart 2026, sıcaklıklar 10 dereceye düşecek. Hava açık ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza bir mont almanız faydalı olacaktır. Hava açık olduğu için güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ancak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Eskişehir'de 1 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu ılıman ve açık olacak. Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmeye özen gösterin. Güneş ışığından korunmak için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.