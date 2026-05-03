Eskişehir Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu karışık. Gündüz saatlerinde hafif kar ve yağmur karışımı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 6 - 8 derece, gece ise 2 - 3 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar da almak, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 4 Mayıs Pazartesi günü orta şiddetli yağmurlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 4 - 9 derece, gece ise 2 - 4 derece arasında olacak. 5 Mayıs Salı günü hafif yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 4 - 8 derece, gece ise 0 - 3 derece civarında olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 14 derece, gece ise 0 - 3 derece arasında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Bu şekilde, Eskişehir'de hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.