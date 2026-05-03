HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, 3 Mayıs 2026'da karışık bir seyir izliyor. Gündüz saatlerinde hafif kar ve yağmur beklentisi var. Sıcaklıklar 6 - 8 dereceyken, gece 2 - 3 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalacak. Orta şiddetli yağmurlar ve sıcaklık dalgalanmaları etkili olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ile su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Hazırlıklı olmak için şemsiye unutulmamalı.

Eskişehir Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu karışık. Gündüz saatlerinde hafif kar ve yağmur karışımı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 6 - 8 derece, gece ise 2 - 3 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar da almak, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 4 Mayıs Pazartesi günü orta şiddetli yağmurlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 4 - 9 derece, gece ise 2 - 4 derece arasında olacak. 5 Mayıs Salı günü hafif yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 4 - 8 derece, gece ise 0 - 3 derece civarında olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 14 derece, gece ise 0 - 3 derece arasında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Bu şekilde, Eskişehir'de hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silah bırakan teröristler için hazırlıklar başladı! 'Fermuar sistemi ile...'Silah bırakan teröristler için hazırlıklar başladı! 'Fermuar sistemi ile...'
Kurtalan'da kutlama konvoyunda kaza: 1 yaralıKurtalan'da kutlama konvoyunda kaza: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.