Eskişehir Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında değişecek. Soğuk hava koşulları, hafif karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. Bugün Eskişehir'de hava durumu, soğuk ve yağışlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 5 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında değişecek. Hava daha sıcak olacak. 7 Mayıs Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 3 ile 19 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak. Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman ve güneşli olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceğini unutmamalıyız. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale geleceğinden planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.