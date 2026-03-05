HABER

Eskişehir Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 5 Mart 2026 Perşembe günü ılımandır. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olurken, akşam saatlerinde 4 ile 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava kısmen güneşli ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları hakim kalacak. 6 Mart'ta sıcaklık 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve güneş kremi kullanmak önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu ılımandır. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 derece arasında düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Rüzgar hızı saatte 11 ile 15 kilometre arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 6 Mart Cuma günü, hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşulları açık ve güneşli olacak. 7 Mart Cumartesi günü, sıcaklık 6 ile 7 derece civarında olacak. Hava koşullarının az bulutlu olması tahmin ediliyor. 8 Mart Pazar günü, sıcaklık tekrar 8 ile 10 derece arasında olacak. Hava koşullarının bol güneşli olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava genel olarak ılımandır. Hava açık kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yanınıza mont almanız faydalı olacaktır. Hava açık olduğu için güneş ışığından yararlanabilirsiniz. Ancak güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almayı unutmayın. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

