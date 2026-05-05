Eskişehir Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mayıs 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu sabah saatlerinde 1°C civarında başlıyor. Gün boyunca sıcaklık 2°C ile 9°C arasında değişecek. Hava genel olarak çok bulutlu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde muhtemel sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı 4 km/s civarında olacak. Rüzgar doğu-batı yönünde esecek. Nem oranı ise %88 civarında seyredecek. Bu durum hava hissiyatını soğuk yapabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 2°C ile 14°C arasında olacak. 7 Mayıs Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 18°C arasında değişecek. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 12°C ile 21°C arasında öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almanız da önerilir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.