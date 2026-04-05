Eskişehir Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 13 derece civarında, gece ise 2 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle, gün boyunca şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin hale gelecek. Pazartesi günü gündüz sıcaklıklar 15 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Salı günü gündüz sıcaklıklar 14 derece, gece ise 6 derece civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Çarşamba günü gündüz sıcaklıklar 8 derece, gece ise -1 dereceye kadar düşecek. Daha soğuk bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, günlük planlarınızı da olumlu etkileyebilir. Unutulmamalıdır ki iyi bir hazırlık, olumsuz hava koşullarına karşı sizi koruyacaktır.