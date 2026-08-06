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Eskişehir Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 6 Ağustos 2026 Perşembe günü güneşli bir hava hüküm sürecek. Hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıkları 15 ile 17 dereceye düşecek. Düşük nem oranı, sıcaklığı daha konforlu hale getirecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer seyir izleyecek. Güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemli. Öğle saatlerinde dikkatli olunmalı.

Eskişehir Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Eskişehir’de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 ile 17 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava nasıl diye sorarsanız, Eskişehir’de güneşli ve sıcak bir gün geçireceksiniz. Hava nem oranı düşük seviyelerde olacak. Bu durum, sıcaklıkların daha rahat hissedilmesini sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 30 ile 32 derece arasında olması bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklıklar 30 ile 32 derece arasında olacak. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 30 ile 31 derece olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önem arz ediyor. Bol su içmeli ve hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Ayrıca, öğle saatlerinde güneş ışınlarının güçlü olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmanızı sağlar.

Eskişehir’deki önümüzdeki günlerin hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmaya dikkat edin. Sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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