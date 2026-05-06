Eskişehir Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Hava durumu Eskişehir'de ılıman ve keyifli. Gündüz sıcaklık 15 dereceye çıkıyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye düşüyor. Gündüz hissedilen sıcaklık 16 derece. Akşamda 10 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı 0,5 km/saat. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %50 civarında.

Hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek ideal. Akşam serin olacağı için bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. Perşembe günü sıcaklık 18 dereceye ulaşacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Cuma günü sıcaklık 21 derece olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık yine 18 derece civarında kalacak.

Cumartesi için yağış beklentisi nedeniyle dışarıda şemsiye bulundurmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden kat kat giyinmek önemli. Yanınıza bir ceket almak, serin havalarda koruyacaktır.

Özetle, 6 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Önümüzdeki günlerde de hava ılıman olacak. Ancak, Cumartesi için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemlidir.