Eskişehir Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 6 Nisan 2026 Pazartesi gününde hava durumu parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 6-7 dereceye düşecek. Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanaklar da görülebilir. Salı ve çarşamba günü hava durumu değişken, serin ve yağmurlu bir görünüm sergileyecek. Bu nedenle, dışarı çıkacakların kat kat giyinmesi ve yağışa karşı önlem alması önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 16 derece civarında. Akşam saatlerinde 6 ile 7 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Rüzgar batı yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Yağış ihtimali düşük. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü, 7 Nisan, hava parçalı ve çok bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 16 derece arasında olacak. Gece ise 6 ile 7 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 8 Nisan, hava daha serin ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 2 ile 3 derece olacak. Perşembe günü, 9 Nisan, hava kısmen güneşli görünüyor. Gündüz sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında seyredebilecek. Gece ise 1 ile 2 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Böylece vücut ısısını koruyabilirsiniz. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalı. Şemsiye almak da önemli bir önlem. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Ani rüzgar değişimlerine karşı tedbirli olmak gerekir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
