Eskişehir Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 12 derece, akşam ise 11 derece civarında ölçülecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Gün boyunca nem oranı %66 ile %83 arasında değişecek. Bu hava koşullarında dışarı çıkmadan önce yağmur ihtimaline karşı önlem almak, kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek sağlığı korumak için oldukça önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece dolaylarında ölçülecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 20 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %66 ile %83 arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı soğuk algınlığı riskini artırabilir. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek önemli. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 8 Şubat Pazar günü ise 11 derece civarına düşecek. Her iki günde hafif yağmurlu ve bulutlu hava hakimi olacak. Plan yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemli.

Eskişehir'deki hava durumu bugünkü gibi hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olmak ve kalın giysiler giymek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

En Çok Aranan Haberler

