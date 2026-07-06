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Eskişehir Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 6 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 25-27 derece arasında değişirken, gece ise 13-14 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, Salı ve Çarşamba günlerinde 28-29 dereceye yükselecek. Perşembe günü sağanak yağış beklentisi var. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye, su geçirmez mont almayı unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak da önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25-27 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 13-14 dereceye düşecek. Rüzgar hafif. Nem oranı %60-70 civarında. Bugünkü hava durumu oldukça rahatlatıcı ve keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 27-28 dereceye yükselecek. Güneşli bir gün olacak. Çarşamba günü sıcaklık 28-29 dereceye çıkacak. Parlak güneş ışığı altında geçecek. Perşembe günü sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü ise hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 28-29 derece arasında seyredecek.

Güzel havaların tadını çıkarırken, Perşembe günü için hazırlıklı olmakta fayda var. Olası sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Su geçirmez bir mont giymeniz de mantıklı bir tercih. Hava sıcaklıklarının artacağı günlerde bol su içmek gerek. Güneş ışınlarından korunmak sağlığınız açısından önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Perşembe günü için olası yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Güzel havaların tadını çıkarırken, hava koşullarına uygun önlemler almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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