Eskişehir Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Mayıs 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu keyifli olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 8 dereceye düşecek. Bu, serin bir akşam geçireceğiniz anlamına geliyor.

Rüzgar hızı 1 - 3 kilometre/saat arasında değişecek. Hava kalitesi "iyi" seviyede olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Eskişehir'de güzel geçecek. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 20 - 23 derece arasında olacak. Hava yine genellikle açık olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 17 - 21 dereceye düşecek. Ayrıca, yer yer sağanaklar görülebilir. 10 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklığı 19 - 23 derece arasında seyredecek. Hava, yine genellikle açık kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, 9 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var.

Genel olarak, Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.