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Eskişehir Hava Durumu! 09 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 9 Haziran 2026 Salı günü değişken bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25 - 28 derece arasında olacak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 - 21 dereceye gerileyecek. Yeni günlerde ise sıcaklıkların 24 - 29 derece aralığında stabilleşeceği öngörülüyor. Yağışlı günlerde şemsiye taşımak ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 09 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 28 derece arasında bekleniyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 - 21 dereceye düşecek. Hafif yağışlar da devam edebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 26 - 27 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu bir hava hâkim olacak. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. Güneşli bir hava koşulu öngörülüyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklar 25 - 28 derece arasında olursa hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir.

Eskişehir'de 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 28 derece civarında, hafif yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. Sıcaklıklar 24 - 29 derece arasında değişecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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