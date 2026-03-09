Eskişehir Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken mont almak faydalı olacaktır. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 10 Mart Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 11 ile 12 derece arasında değişecek. 11 Mart Çarşamba günü de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi.

Bu güzel havadan faydalanmak için sabah ve akşam saatlerinde hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza mont almanız yine faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Güneşin zararlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Rüzgar hafif olacak. Rüzgarın etkisiyle serinliklere karşı da hazırlıklı olmalısınız.

Sonuç olarak, Eskişehir'de hava durumu güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edin. Gün boyunca güneşin etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.