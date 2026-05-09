Eskişehir Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hafif yağışlı ve serin olacak. Sıcaklıklar, gündüz 18-20 derece arasında, gece ise 8-9 derece civarında seyredecek. Bu, hafif yağışlı ve serin bir gün anlamına geliyor.

Bugünkü hava nasıl? Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava serin olduğu için kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklıkları 20-22 derece arasında olacak. Gece ise 9-10 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 11 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 12-13 derece olacak. 12 Mayıs Salı günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23-24 derece, gece 10-11 derece arasında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmez bir mont almak yapılması gereken bir diğer önemli tercihtir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece değişkenlik gösterecektir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir şemsiye almak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmanız önemlidir. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.