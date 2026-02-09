Eskişehir Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026, Pazartesi. Eskişehir'de hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Gece sıcaklık ise 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %26. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemli. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Şubat Salı, sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 5 ile 7 derece arasında olacak. Bu günlerde yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Su geçirmez giysilerle ıslanmaktan korunmak gerekecek.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava soğuk ve yağışlı. Dışarı çıkarken uygun giyinmek gerekiyor. Islanmamak için gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur.