Eskişehir Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişirken, yer yer sağanaklar bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde devam edecek. Uygun giysilerle ve su geçirmez ayakkabılarla dışarı çıkmak, üşüme ve ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır.

Simay Özmen

Bugün, 9 Şubat 2026, Pazartesi. Eskişehir'de hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Gece sıcaklık ise 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %26. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemli. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Şubat Salı, sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 5 ile 7 derece arasında olacak. Bu günlerde yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Su geçirmez giysilerle ıslanmaktan korunmak gerekecek.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava soğuk ve yağışlı. Dışarı çıkarken uygun giyinmek gerekiyor. Islanmamak için gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur.

