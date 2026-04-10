Eskişehir Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Nisan 2026 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu kar sağanakları ile 6 derece civarında. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 - 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu soğuk hava koşulları nedeniyle kalın giysiler tercih edilmesi faydalı. Dışarı çıkarken üşümemek için uygun giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 8 - 10 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 12 Nisan Pazar günü 9 - 11 derece bekleniyor. Artan bulutlar etkili olacak. 13 Nisan Pazartesi daha sıcak bir hava öngörülüyor. Bu gün sıcaklıklar 14 - 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir şal veya mont bulundurmak faydalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.