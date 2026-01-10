Eskişehir Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 10 Ocak 2026 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu 19 - 22 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 11 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 3 - 6 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 0 - 4 derece arasında düşecek. Kar yağışı etkili olacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar -7 ile -1 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edecek.

Bu değişken hava koşulları, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Soğuk ve yağışlı günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Araç kullanırken hava durumunu kontrol etmek şarttır. Gerekli önlemleri almak güvenli sürüş için önemlidir.

Eskişehir'de 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuyacak ve yağışlı hale gelecek. Hava tahminlerini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmanız faydalı olacaktır.