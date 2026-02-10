HABER

Eskişehir Hava Durumu! 10 Şubat Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 10 Şubat 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu bir seyir izleyecek. Sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar batıdan ortalama 15 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafet tercih edilmeli ve yağışlı günlerde şemsiye bulundurulmalıdır. Sağlıklı kalmak için önlemler almak oldukça önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ortalama 15 kilometre saatte batıdan esecek. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı ise 18:25 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 6 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar devam edecek. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklık 4 ile 9 derece arasında olacak. Yine hafif yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma ve don olayları olabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Doğru ekipman kullanmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

