Eskişehir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 11 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 6-7 derece civarında, akşam saatlerinde ise 1-2 dereceye düşmesi öngörülüyor. Karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmininde rüzgarın güneyden eseceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, dışarı çıkanların önlem almasını zorunlu kılıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 6-7 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 1-2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık rüzgar nedeniyle daha düşük hissedilebilir. Yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 ile %92 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 1-2 derece civarında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık -2 ile -4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı öngörülüyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Kapalı bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olmaları önemlidir. Yolculuk yaparken karla karışık yağmur ve buzlanma nedeniyle kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Sıcak, su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Islak zeminlerde kayma riskine dikkat edilmelidir. Evde kalanlar için ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donma riskine karşı önlemler alınmalıdır.

Eskişehir'de 11 Ocak Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullarda, dışarıda olanların ve evde kalanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Bu şekilde güvenli ve sağlıklı bir şekilde gün geçirebilirler.

