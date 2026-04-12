Eskişehir Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu, şehrin sakinleri ve ziyaretçileri için önemli bir konudur. Bugün, Eskişehir'de hava kısmen güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 derece civarında, gece ise 0 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %41 seviyelerinde kalacak.

13 Nisan Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar -2 ile 14 derece arasında değişecek. 14 Nisan Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 24 derece arasında olacak. 15 Nisan Çarşamba günü parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 6 ile 22 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kat kat giyinmek ve yanında bir mont bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarın etkisinin artabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Gün içinde güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirecek olanlar için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.