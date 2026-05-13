Eskişehir Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 13 Mayıs 2026'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece seviyesine çıkacakken, gece sıcaklıkları 10-11 derece arasında değişecek. Ancak 14 Mayıs'ta sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19-20 dereceye düşerken, gece 7-8 dereceye inecek. Hava koşullarındaki ani değişimlere hazırlıklı olunmalı. Planlarınızı yaparken hava durumu tahminlerini takip etmekte fayda var.

Simay Özmen

Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Eskişehir'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 22 - 23 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 10 - 11 derece arasında olacağı öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise düşük kalacak. Bu durum, rahat bir hava koşulu sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler yaşanacak. 14 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca gök gürültülu sağanak yağışların da görülmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 19 - 20 derece dolaylarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece civarında olacak. 15 Mayıs Cuma günü ise hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 4 - 5 derece olarak öngörülüyor.

16 Mayıs Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklentisi var. Gündüz sıcaklıkları yine 19 - 20 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 10 - 11 dereceye çıkacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekecek. Özellikle 14 Mayıs Perşembe günü için yağışlı hava beklentisini düşünmelisiniz. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katlarınızı çıkarıp giymek sağlığınıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, Eskişehir'de 13 Mayıs Çarşamba günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

hava durumu Eskişehir
hava durumu Eskişehir
