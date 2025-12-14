HABER

Eskişehir Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli bir şekilde seyredecek. Gündüz sıcaklığının 7 derece, gece ise 0 derece olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşerken, 15 Aralık'ta gündüz 6 derece, 16 Aralık'ta ise 7 derece civarı olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havaya karşı dikkatli olmak, kat kat giyinmek ve sıcak içecekler taşımak önemli olacak. Güvenli sürüş için araçların durumu da kontrol edilmeli.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında, gece ise 0 derece civarında olacak. Nem oranı %53, rüzgar hızı 8.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı saati ise 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü, gündüz hava sıcaklığının 6 derece civarında, gece ise -2 derece civarında olması bekleniyor. 16 Aralık Salı günü, gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında, gece -4 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü de hava sıcaklığının gündüz 7 derece, gece ise -4 derece olacağı öngörülüyor.

Bu süreçte, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek yararlı olacak. Sıcak tutan aksesuarlar da vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sabahları yola çıkmadan önce araçların donmuş olabileceğini hatırlamak gerekir. Araç camlarını temizlemek ve lastiklerin hava basıncını kontrol etmek güvenli sürüş açısından önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler için sıcak içecekler taşımak faydalıdır. Eldiven kullanmak, elleri koruyacaktır.

Eskişehir'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Soğuk havaya karşı gerekli önlemleri almak ve uygun giyinmek, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

