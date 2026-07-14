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Eskişehir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, 14 Temmuz 2026'da oldukça keyifli bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 25 dereceye ulaşırken, gece 12 derece civarında olacak. Hava açık, nem oranı %32 ve rüzgar 10 km/saat hızla kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 28-30 derece aralığında seyrederken, açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunuyor. Dışarı çıkarken su, şapka ve güneş kremi bulundurmayı unutmayın.

Eskişehir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 11-12 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık da yaklaşık 25 derece olacak. Nem oranı %32 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Gün boyunca hava genellikle açık. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 28-29 derece olması bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 29-30 dereceye ulaşacak. Bu günlerde de hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları güçlü olabilir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden koruyacaktır. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirmek için açık hava etkinliklerinizi planlayın. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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