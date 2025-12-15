HABER

Eskişehir Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu bugün soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında, gece ise -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan eserken, hızı 7 kilometre olarak ölçülüyor. Nem oranı %76 civarında. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Grip ve soğuk algınlığı riskine karşı hijyen kurallarına uymak, kalabalık ortamlardan uzak durmak önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -2 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı %76 civarında olacak. Eskişehir'deki hava durumu, soğuk ve bulutlu bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 7 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık yine 7 derece civarında kalacak. Bu durum, hava koşullarının benzer şekilde süreceğini gösteriyor.

Bu soğuk ve bulutlu havada, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için koruyucu giysiler tercih edilebilir. Rüzgarlık veya mont giyilebilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Grip ve soğuk algınlığı riski artar. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Elleri sık sık yıkamak önemlidir. Kalabalık ortamlardan uzak durmak önerilir.

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

