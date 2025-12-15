Eskişehir Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -2 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı %76 civarında olacak. Eskişehir'deki hava durumu, soğuk ve bulutlu bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 7 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık yine 7 derece civarında kalacak. Bu durum, hava koşullarının benzer şekilde süreceğini gösteriyor.

Bu soğuk ve bulutlu havada, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için koruyucu giysiler tercih edilebilir. Rüzgarlık veya mont giyilebilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Grip ve soğuk algınlığı riski artar. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Elleri sık sık yıkamak önemlidir. Kalabalık ortamlardan uzak durmak önerilir.