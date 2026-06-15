Eskişehir Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Haziran 2026, Eskişehir’de hava oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 30 dereceyi geçiyor. Gece sıcaklıkları ise 17 ile 18 derece arasında kalacak. Nem oranı yüzde 28 civarında. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 12 ila 15 kilometre olacak. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran 2026 tarihinde sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. Nem oranı ise yüzde 19 seviyelerine düşecek. 17 Haziran 2026’da sıcaklık 26 ile 27 derece dolaylarında kalacak. Hafif yağışlı hava koşulları görülebilir. 18 Haziran 2026’da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Ayrıca bol su içmek de faydalı olacaktır. Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da sağlığı korumada yardımcıdır.

Gelecek günlerin hava koşullarında değişiklikler olabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşıyor. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmanızda fayda var.