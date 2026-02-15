Eskişehir Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 15 Şubat 2026 Pazar günü genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 6 derece olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %57 ile %74 arasında değişim gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler görülecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16 derece, gece ise 7 derece civarında seyredecek. 17 Şubat Salı günü hava daha da soğuyacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece sıcaklığı 7 derece olacak. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar düşecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 derece, gece ise 1 derece civarında olacak.

Hava koşullarındaki bu değişimler, özellikle hafta ortasındaki karla karışık yağmur nedeniyle vatandaşların hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Sıcaklıkların düşmesiyle yolların kayganlaşabileceğini unutmamak önemli. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Uygun kıyafetler giyilmeli ve hava koşullarına uygun planlar yapılmalıdır.

Eskişehir'de 15 Şubat Pazar günü hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. Hafta ortasında beklenen karla karışık yağmur için vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması önerilir.